Москва, 17 января, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Мероприятия, подобные проведённой в Ванкувере встрече США и их союзников, не способствуют нормализации ситуации на Корейском полуострове, а напротив, усугубляют её. Об этом говорится в комментарии, распространённом 17 января пресс-службой МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

«Абсолютно неприемлемо и контрпродуктивно выглядит «решение» участников встречи «поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН», — заявляют в российском ведомстве.

В МИД подчёркивают, что столь грубая попытка группы государств, встреча которых не имела мандата ООН, подорвать значимость решений Совета Безопасности, демонстрирует их полное неуважение к важнейшему международному институту, чьи решения обязательны к исполнению в полном объёме всеми государствами мира.

Отмечается также, что в Москве с недоумением восприняли упоминание в документе России и Китая с учётом того, что на саму встречу министры иностранных дел двух стран приглашены не были.

«Особенно отметили пассаж о «важности и особой ответственности» России и Китая в нахождении долгосрочных решений проблем Корейского полуострова. Хотелось бы напомнить, что наши страны на протяжении года предлагают такое решение и призывают других к нему присоединиться», — говорится в комментарии.

В МИД напомнили о представленной ещё в июле 2017 года российско-китайской «дорожная карте» корейского урегулирования, которая предусматривает поиск взаимоприемлемого решения всего комплекса проблем исключительно мирным политико-дипломатическим путём через обоюдное снижение военной активности в регионе, проведение прямых американо-северокорейских и межкорейских переговоров и обсуждение вопросов безопасности в Северо-Восточной Азии в широком формате.

«Никакой альтернативы данному документу никто не предлагает, ничего конструктивного не было выдвинуто и участниками «ванкуверских посиделок», — заключают в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января в канадском Ванкувере состоялась встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главами МИД Канады, Южной Кореи и Японии, в ходе которой обсуждался вопрос ядерной программы КНДР. По итогам встречи Тиллерсон заявил, что Пхеньян не демонстрирует себя как партнёр, которому можно доверять в рамках переговоров, и потому союзники Вашингтона должны оказать «максимальное давление» на Северную Корею.

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