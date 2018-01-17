Москва, 17 января, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Развитие городских территорий — это последовательная государственная программа, направленная на обеспечение равных возможностей для граждан страны и востребованное среди населения, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ Павел Качкаев по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

ИА REGNUM Благоустройство территории

«В 2017 году в развитии городских территорий приняло участие 6,5 млн человек. Продолжение финансирования госпрограммы по развитию городских территорий до 2020 года в размере 25 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно является последовательной политикой президента РФ Владимира Путина, направленной на создание равных возможностей и условий для всех людей, проживающих на территории России», — заявил Качкаев, комментируя решение президента РФ о продолжении реализации госпрограммы развития городских территорий.

Также парламентарий подчеркнул, что при принятии решения о распределении средств власти учитывают численность населения, бюджетную обеспеченность, а также количество многоквартирных домов в населенном пункте.

«С учетом закона о новых правилах благоустройства, подписанного президентом в декабре 2017 года, мы сумеем сохранить те элементы благоустройства, которые, в том числе, и были сделаны на средства граждан», — заключил он.

Напомним, ранее сегодня на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений президент РФ Владимир Путин заявил, что финансирование программы по развитию территорий продолжится и в 2018—2020 годах, на эти цели из федерального бюджета будут ежегодно выделяться 25 млрд рублей. Глава государства отметил важность направления работы властей по созданию комфортной среды для жизни граждан.