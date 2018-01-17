Коломна, Московская область, 17 января, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Исторические города России могут стать крупными туристическими и культурными центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества. Об этом сегодня, 17 января, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Коломну.

Kremlin.ru Посещение Владимиром Путиным выставки проектов создания комфортной городской среды

«Каждому малому городу и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма», — сказал Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

По его словам, важно обратить внимание «на ключевые вещи, на «изюминки». «В этом случае малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами — большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много, но и у нас такие примеры в последнее время множатся — и курорты появляются новые, и деловые центры, и туристические центры», — отметил глава государства.

Как передают РИА «Новости», по словам президента, малые города являются очень важной составляющей, в которой в значительной степени сосредоточены отечественная история и культура, при этом у каждого из них есть своя особенность.

«И, конечно, всегда нужно найти ключ к развитию так называемого конкурентного преимущества», — сказал президент, отметив, что это в значительной степени задача руководителей малых городов.

Он добавил, что при развитии малых городов нужно также пользоваться и современными преимуществами, в том числе из сферы цифровой экономики. В связи с этим Путин обратил внимание, что в новом перинатальном центре в Коломне, который он посетил перед встречей с участниками форума, организована прямая видеосвязь практически со всеми областными профильными медучреждениями, что позволяет врачам оперативно проводить консультации.

«Это все, конечно, нужно развивать. Ясно, что без поддержки субъекта федерации, без поддержки федерального центра решить все эти задачи невозможно», — заключил президент.

«Надо внимательно ещё раз посмотреть, чтобы решить задачу сохранения исторической идентичности этих мест и в то же время не мешать развитию. Непростая задача, но над ней, конечно, надо думать», — отметил он.

По словам главы государства, сохранение исторической идентичности малых городов и поселений и снятие ограничений в хозяйственной деятельности таких мест порой идут вразрез друг с другом.

«Это такое же противоречие, как между необходимостью и желанием сохранить окружающую среду и развитием тех мест, где люди проживают», — сказал президент.

«В данном случае все то же самое, только связано не с окружающей средой, не с природой, а с сохранением артефактов археологических и так далее. Тем не менее, все равно нужно искать выход», — сказал глава государства.