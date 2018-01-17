Лондон, 17 января, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Представители городского совета Лондона заявили, что не готовы одобрить установку на Парламентской площади статуи бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, 17 января сообщает агентство Reuters.

Маргарет Тэтчер. 1975

Автором проекта статуи Тэтчер стоимостью 300 тыс. фунтов ($414 тыс.) является Дуглас Дженнингс. Художник хочет сделать статую «антивандальной» — по проекту скульптура размещена на четырехметровом постаменте и может в случае необходимости закрываться бронированными щитами.

В защите от вандалов есть необходимость — в 2002 году статуя Тэтчер, установленная в галерее искусств Guildhall в Лондоне была обезглавлена.

Однако, по мнению официальных представителей городского совета Лондона, просто защитить статую от хулиганов недостаточно: Тэтчер в любом случае является слишком неоднозначной фигурой для подданных Великобритании. Кроме того, с момента ее смерти в 2013 году не прошло положенных десяти лет.

«Предлагаемая статуя может быть установлена только в том случае, если найдутся исключительно веские основания», — заявляют представители лондонского городского совета.

«Железная леди» Маргарет Тэтчер являлась премьер-министром Великобритании с 1979 по 1990 год. Либеральный курс Тэтчер, который привел к фактическому разгрому профсоюзного движения и приватизации большинства государственных активов, неоднозначно воспринимается гражданами Соединенного Королевства.