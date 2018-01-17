Душанбе, 17 января, 2018, 19:13 — ИА Регнум. «Возможные риски и потери», — Национальный банк Таджикистана (НБТ) впервые официально озвучил официальную позицию относительно использования криптовалют.

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Финансовый регулятор предупреждает о рисках, связанных с использованием виртуальных денег и отмечает, что анонимность проводимых с криптовалютами операций может быть использована в организации незаконных действий:

«Криптовалюта может подвергаться кибератакам или использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма. Исходя из того, что операции между владельцами криптовалют проходят без участия финансовых учреждений, возможны преступные операции, например, реализация наркотических средств и психотропных веществ с использованием виртуальных денег».

В сообщении также отмечено, что в ряде стран, в частности, в Китае, Индии, Бангладеш, Таиланде, Вьетнаме и других операции с виртуальными валютами и вовсе запрещены.

НБТ подчеркнул, что все финансовые операции в стране проводятся исключительно в национальной валюте Таджикистана — сомони. Регулятор также отметил, что не берет на себя ответственность за возможные риски и потери, связанные с использованием криптовалют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки биткоин потерял 25% своей стоимости, а с момента пиковой отметки выше $20 тысяч в декабре 2017 года падение составило почти 50%. В ближайшее время курс биткоина может опуститься до отметки ниже $8 тысяч.