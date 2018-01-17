Симферополь, 17 января, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Freedom House занимается лоббированием интересов и пропагандой политики того государства, правительство которого их породило. Это один из элементов политики «мягкой силы», которой в полной мере пользуются США на международной арене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила крымский политолог Наталья Киселёва, комментируя очередное исследование американской правозащитной организации, финансируемой правительством США, согласно которому на полуострове «уровень демократии и свобод» ниже, чем в самых отсталых странах мира.

«Рейтинги стран по уровню свобод, которые периодически публикует Freedom House, уже неоднократно называли «заказными» не только российские, но и эксперты из США, где находится штаб-квартира этой организации. В данном случае наиболее точное определение Freedom House дал один из профессоров Колумбийского университета Марк Мазовер, обозначив эту организацию, как псевдонегосударственную организацию, которая организована при непосредственном участии государства и в большей мере именно им и финансируемая», — отметила эксперт.

По её мнению, подобные структуры занимаются лоббированием интересов и пропагандой политики того государства, правительство которого их породило.

«Следовательно, Freedom House — это один из элементов политики «мягкой силы», которой в полной мере пользуются США на международной арене. Так что относиться к таким рейтингам можно и нужно соответственно, как к одному из инструментов политики Соединенных Штатов», — подчеркнула Наталья Киселёва.

Между тем, в последнем рейтинге нашлись конкретные противоречия, на которые западные специалисты по демократии закрыли глаза.

«В комментариях Freedom House говорится, что Крым относится к территориям, которые «оценивают отдельно, если они соответствуют определенным критериям, в частности наличию границ, которые должны быть достаточно стабильными, чтобы позволить проводить ежегодные сравнения. Тем самым этот совсем несвободный от идеологической и политической ангажированности «Свободный Дом» назвал наши границы, т. е. нахождение Крыма в составе России, стабильными», — уточнила Наталья Киселёва.

Она также обратила внимание, что на положение России и в том числе Крыма в рейтинге Freedom House по оценке свобод и несвобод современных стран даже не стоит обращать внимание. Лучше создавать свои рейтинги по различным критериям, например, кооперируясь с экспертами БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, американская правозащитная организация Freedom House опубликовала новый рейтинг гражданских и политических свобод, в который был включен Крым. Зарубежные эксперты по демократии присвоили полуострову достаточно низкий балл: всего лишь 9 из 100, при этом не сочли нужным не перед кем объясняться, на каких конкретно основаниях определялась оценка.

Примечательно, что саму Россию организация отнесла к странам с низким уровнем демократии, поставив 20 баллов.

Финляндии, Норвегии и Швеции организация присвоила максимальные 100 баллов.

В Freedom house также отметили, что Америка переживает сейчас не лучшие времена, поскольку «отступили от своей традиционной роли чемпиона и как образца демократии в условиях ускорения снижения политических прав и гражданских свобод в США.