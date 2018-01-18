Варшава, 18 января, 2018, 05:11 — ИА Регнум. Насколько реален внутренний кризис Евросоюза уже в текущем году, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

jamajkamusic Польский кризис

«Польский кризис» способен сместить центр Евросоюза на восток, прогнозирует швейцарская газета Le Temps на 2018 год. К числу возможных событий относят это и аналитики Saxo Bank, уточняющие, что разрыв между старыми членами европейской семьи и более скептичными новыми членами в текущем году увеличится. Соответственно центр тяжести сдвинется от Германии — Франции к Польше — Венгрии — Словакии — Чехии. И если Австрия присоединится к Вышеградской группе, то она осложнит свои отношения с франко-германской осью. В свою очередь Еврокомиссия выступит против Польши, в ответ на что сформируется коалиция с участием 13 стран, включая Вышеградскую группу, Австрию, Италию и Словению, для создания блокирующего меньшинства в Совете Европы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц недавно говорил, что «флиртовать» с Вышеградской группой не готов, однако верят ему не все. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн уже называл Вену занозой для ЕС, считая, что в 2018-м Австрия все-таки примкнет к Вышеградской группе — как минимум в вопросе о беженцах. Но вопрос о беженцах — один из краеугольных в Евросоюзе, и если между странами-членами не будет согласия по этому вопросу, то, говорит Ассельборн, существует долгосрочный риск развала Евросоюза. Таким образом, сдвиг центра в сторону Центральной Европы принесет ЕС ощутимые политические потрясения.

О том, что представляет собой современная Центральная Европа, читайте в статье: Центральная Европа тонет в Висле

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