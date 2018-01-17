Брюссель, 17 января, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Еврокомиссия ведёт мониторинг ситуации вокруг биткоина и других криптовалют, заявила на брифинге 17 января представитель ЕК Ванесса Мок.

لرن روت Bitcoin

По его словам, в сфере криптовалют наблюдают явные риски для инвесторов и потребителей, связанные с их высокой волатильностью.

Мок отметила, что Еврокомиссия не рассматривает биткоин как настоящую валюту, так как он не гарантирован никакой страной или эмитентом, а его курс определяется спросом и предложением.

Напомним, ранее сегодня курс биткоина опускался ниже психологической отметки в $10 тысяч.

За минувшие сутки самая популярная криптовалюта потеряла 25% своей стоимости, а с декабря минувшего года, когда биткоин достиг пиковой отметки выше $20 тысяч, его курс упал в два раза.