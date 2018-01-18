Таллин, 18 января, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Отношения между прибалтийскими государствами и Россией никак не могут быть названы добрососедскими. Постоянные обвинения в «советской оккупации» служат фоном, на котором происходят весьма неконструктивные события. О том, что скрывается на втором слое русофобии, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Дмитрий Кленский.

Pxhere.com Ну очень мягкая сила...

Война памятников, развернувшаяся в Эстонии, преподносится местными властями как возвращение исторической памяти о «героических борцах с оккупацией». Но под этой виртуальной дымовой завесой происходит совершенно реальное развитие военной инфраструктуры, которое выглядит как подготовка к крупномасштабной войне с Россией. Конечно, не силами прибалтов, а подразделениями США и НАТО, которые можно будет развернуть на территории прибалтийских стран.

Ответы российского МИДа поражают своей мягкостью. Раз за разом в ответ на очередные наглые требования, вроде «отдать оккупированный Крым», российские власти делают новые торговые уступки в отношении гордых прибалтов. На фоне эстонской готовности разместить на своей территории ракеты США российские и эстонские министры подписывают новые межгосударственные протоколы о сотрудничестве. Является ли такая ситуация нормальной и соответствует ли российским интересам?

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