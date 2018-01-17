Дублин, 17 января, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Вардакар ответил на обвинения британского политика Найджела Фараджа в «заговоре» против Brexit, 17 января сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Ранее яростный сторонник выхода Великобритании из Евросоюза Фарадж назвал Вардакара в числе людей, участвующих в «заговоре» против Brexit. В числе других политиков, сопротивляющихся правительству, он назвал также бывшего британского премьер-министра Тони Блэра и бывшего вице-премьера Ника Клегга.

«Я, конечно, не сторонник какого-либо заговора против Соединенного Королевства. Я друг Соединенного Королевства», — заявил Вардакар, отвечая на обвинение.

Вардакар пояснил, что ни разу не встречался с Тони Блэром и только немного знаком с Нико Клеггом.

Впрочем, Вардакар не отрицает, что был бы рад повторению референдума по Brexit, но отметил, что решение об этом могут принять только граждане Великобритании.

«Я не думаю, что это антидемократично — получить возможность переголосовать для тех, кто передумал. Но любое решение о втором референдуме может быть принято только парламентом Великобритании и ее гражданами», — считает премьер-министр Ирландии.

Стоит отметить, что ранее с идеей повторного референдума по Brexit выступил «обвинитель» ирландского премьер-министра Найджел Фарадж — он считает, что еще одно голосование снова окончится победой сторонников выхода королевства из ЕС и «снимет все вопросы».

Однако того же добиваются и противники выхода Великобритании из Евросоюза — они считают, что за несколько лет мнение граждан поменялось.

Кроме того, 16 января с предложением «отменить» решение по Brexit к Великобритании обратились председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Предложение было отвергнуто кабинетом премьер-министра Терезы Мэй.