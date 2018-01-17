Краснодарский край, 17 января, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Крупного девелопера Краснодарского края арестовали в Сочи. Антон Пруидзе является учредителем нескольких фирм, возводивших недострои, в частности «ЮгСпецСтрой» и «Рахас-Инвест». Пруидзе обвиняют в обмане соинвесторов, он будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Его обвиняют в обмане соинвесторов.

(сс) George Hodan Арест

Как напоминает ИА KrasnodarMedia, предприниматель несколько лет назад уже был фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и подстрекательстве к преступлению. В декабре минувшего года в отношении него было возбуждено новое дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Всего в Краснодарском крае зафиксировано 6.5 тысяч обманутых дольщиков.