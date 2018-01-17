Симферополь, 17 января, 2018, 18:41 — ИА Регнум. То, что Крым — это Россия, на Западе уже заучили как аксиому, но вслух об этом пока ещё не говорят. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Родионов, комментируя спорное исследование американской правозащитной организации Freedom House (финансируется правительством США), согласно которому на полуострове «уровень демократии» ниже, чем в Афганистане, Анголе и даже самой России.

Publicdomainpictures.net У гадалки

«Лично мне интересно, с чего это Freedom House вообще рассматривает Крым в этом рейтинге? Там есть многие непризнанные государства, но Крым — это не непризнанное государство, это регион России. Американское правительство, впрочем, уверено, что это регион Украины, но, так или иначе, примечателен факт включения Крыма как отдельного участника рейтинга. У меня нет сомнений, что делается это с одной целью — в очередной раз поднять так называемый «крымский вопрос» назло Москве и лишний раз обвинить Россию в мифических нарушениях прав человека на полуострове», — отметил эксперт.

Он также отметил интересный факт того, что в данном рейтинге Крым отстаёт от остальной России на 18 пунктов.

«Это тоже показательно, поскольку должно продемонстрировать западному обывателю, который свято верит во все эти «исследования», что на полуострове действительно нарушаются права человека российскими властями. Причём, намного больше, чем в других регионах, что, по замыслу авторов, будет свидетельствовать о том, что Крым действительно «оккупирован», а его жители не принимают российскую власть», — пояснил Дмитрий Родионов.

По его словам, характерно, что в рейтинге не приводится никаких фактов, подтверждающих результаты «исследования», то есть любая «контора» с красивым названием может написать какие угодно результаты. А чтобы проверить их объективность, достаточно посмотреть, где находится её штаб-квартира и кем она финансируется.

«А то, что Крым у них на карте окрашен в один цвет с Россией, а не с Украиной, говорит о том, что на Западе всё же инстинктивно начинают понимать, что Крым — это Россия, и никуда от этого не деться. Они это уже заучили как аксиому. На словах, правда, ещё это отрицается, но подсознательно полуостров уже окрашивают в правильные цвета. И, кстати, это не первый случай, сколько уже на Западе выходило карт, глобусов и т.д. с российским Крымом, что вызывало дикое негодование Киева. Странно, что они на Freedom House ещё не нажаловались и в истеричной форме не потребовали переделать карту», — подчеркнул эксперт.

Американская правозащитная организация Freedom House накануне, 16 января, опубликовала рейтинг гражданских и политических свобод, в который был включен Крым. Зарубежные эксперты по демократии присвоили полуострову достаточно низкий балл: всего лишь 9 из 100, при этом не сочли нужным объяснить, на каких конкретно основаниях определялась оценка. Саму Россию организация отнесла к странам с низким уровнем демократии, поставив 20 баллов. Финляндии, Норвегии и Швеции организация присвоила максимальные 100 баллов.

В Freedom house также отметили, что США переживают сейчас не лучшие времена, поскольку «отступили от своей традиционной роли чемпиона и как образца демократии в условиях ускорения снижения политических прав и гражданских свобод в Америке».

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