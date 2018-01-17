Ташкент, 17 января, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Регистрация 5 тыс. человек в конкурсе чтецов Корана в Узбекистане стало историческим событием, заявили в управлении мусульман республики, сообщает 17 января «Подробно.uz».

Коран

Конкурс состоит из двух номинаций — чтение Корана с листа и чтение священного писания наизусть.

Соревнование проходит в три этапа — конкурсанты поборются на уровне района, затем области и наконец на уровне всей республики. Районный этап будет завершен до 15 февраля, а финал конкурса должен состоится в апреле 2018 года.

Регистрация участников завершилась 15 января. Наибольшее число желающих было заявлено в Ферганской области, где зарегистрировано 1237 человек и Андижанской области — 1182 чтеца.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало первую в Средней Азии Исламскую академию. В религиозном учебном заведении организована специальная комиссия по защите магистерских и докторских диссертаций.