Коломна, Московская область, 17 января, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Коломенский перинатальный центр в Московской области. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин осмотрел учебно-симуляционный центр Коломенского перинатального центра

Сообщается, что глава государства осмотрел консультативно-диагностическое отделение, кабинеты врачей, рентгена и маммографии. Российского лидера при осмотре сопровождали: министр здравоохранения России Вероника Скворцова, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и главный врач данного центра Наталья Алимова.

В центре телемедицины Путин ознакомился с тем, как медики связываются со своими коллегами из других аналогичных учреждений. На данный момент в большинстве крупных перинатальных центров функционирует система единого архивирования.

Благодаря этой системе медики могут провести в случае необходимости дистанционный консилиум. Кроме того, с помощью видеосвязи пациентки из отдаленных населенных пунктов могут получить консультацию специалиста из перинатального центра.

Также Путин осмотрел учебно-симуляционный центр, где ему продемонстрировали, как медики с помощью современных технологий реанимируют новорожденных. Демонстрация проводилась на специальном манекене, который врачи в шутку называют «Машей».

Кроме всего прочего, Путин лично пообщался с пациентками центра и членами их семей. Глава государства пожелал молодым семьям самого наилучшего.