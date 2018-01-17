Вильнюс, 17 января, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 17 января, приняло решение рекомендовать поднять зарплаты сотрудникам главной спецслужбы страны — департамента государственной безопасности — контрразведчикам из второго департамента при минобороны Литвы в среднем на 30%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этот вопрос сегодня был заслушан на совещании правительства, а докладчиком выступил министр обороны Раймундас Кароблис.

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Какая именно в настоящий момент зарплата у сотрудников спецслужб, не сообщается. Однако в 2017 году бюджет департамента государственной безопасности был сразу увеличен на 10 млн евро, до 38 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с подачи ДГБ в Литве регулярно сообщается о пресечении «провокаций» со стороны России. Так, главная спецслужба страны объявляла о «гибридном нападении» со стороны России.

Боролась с «вербовкой литовских школьников» в России. «Выявила» сеть клубов в Литве, в которых «Россия готовила диверсантов» — это оказались клубы любителей пэйнтбола и страйкбола. «Пресекла» ряд других «провокаций».