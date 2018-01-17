Калуга, 17 января, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В Калуге в результате несчастного случая погиб 35-летний рабочий. Как сообщил 17 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Михаил Сикулин, погибший, в составе бригады из четырёх человек, занимался укладкой пластиковой канализационной трубы в траншею глубиной три метра, вырытую у строящегося дома. Внезапно траншея обвалилась и рабочего засыпало грунтом.

alex80 Трагедия

Инцидент произошёл вечером 16 января напротив дома по улице Пухова, 51. Когда мужчину откопали, он уже не подавал признаков жизни. Гибель рабочего зафиксировала бригада «скорой медпомощи».

Известно, что он приехал в Калугу на заработки из посёлка Воротынск и нанялся на работу в организацию, занимающуюся земляными работами, однако официально трудоустроен там не был. Сейчас следственными органами организована проверка, по результатам которой будет принято решение о квалификации произошедшего.

Напомним, по данным Государственной инспекции труда в Калужской области, по состоянию на 1 января 2018 года в регионе произошло: три групповых несчастных случая, 38 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и 7 со смертельным исходом. Получили травмы 58 человек, из них 42 с тяжёлым и 8 со смертельным исходом.

Смертельные случаи произошли в ООО «Электрощит-К», ООО «Регионстрой», ООО «Строительно-подрядные работы», ООО «Кировская керамика», ООО «ТД ЛТМ», ООО «Горизонт-М», МУП ГЭТ «УКТ», ОАО «ДЭП №40».