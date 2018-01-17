Ростов-на-Дону, 17 января, 2018, 18:19 — ИА Регнум. В Ростовской области зима вступила в свои права, решив взять реванш за бесснежный декабрь. Выпавший снег движение по федеральным и региональным трассам пока не затруднил, а вот в Ростове-на-Дону из-за непогоды автовладельцы простаивают в пробках. Особенно в часы пик, сообщает ИА REGNUM 17 января.

ИА REGNUM Снег в Ростове-на-Дону

Но пережить заторы на дорогах можно, если учесть, что последствия снегопада могут быть куда плачевнее. Например, хлебные полки в магазинах вполне могут оставаться пустыми в течение нескольких дней, а мусорные контейнеры неделями копить бытовые отходы. Так было в январе 2014 года, когда город-миллионник и некоторые населённые пункты региона оказались в снежном плену. Ростовчане в те дни добирались на работу и с работы пешком. Возникли перебои с продуктами, соляркой и бензином.

Снегопад, который не прекращался несколько дней, спровоцировал снежные заносы на основных транспортных артериях региона. Жители хуторов и сёл Азовского, Аксайского, Неклиновского, Багаевского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского, Егорлыкского, Мясниковского, Кагальницкого и других районов оставались отрезанными от большой земли. Режим чрезвычайной ситуации перестал действовать только лишь ближе к середине февраля.

Региональные власти тогда пообещали наказать виновных в чрезвычайной ситуации. В частности, этого заслуживали коммунальщики, те, кто за них отвечает, и, конечно, мэр города-миллионника. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Воробьёв (вышедший в марте 2017 года на пенсию) заподозрил тогда в халатности градоначальника Михаила Чернышева и его заместителя по вопросам ЖКХ Владимира Арцыбашева. Но взыскания не последовало: мэр беспрепятственно отработал до конца срока, а главный коммунальщик города перестал курировать вопросы ЖКХ по собственному желанию только спустя три года.

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Для того, чтобы город-миллионник не оказался в снежном плену в 2018 году, ростовские чиновники учли ошибки прошлого и распорядились ввести режим повышенной готовности. В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, мера будет действовать до 19 января. При необходимости она будет продлена. С последствиями снегопада в течение суток борются более 130 единиц техники.

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