Москва, 18 января, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на контроль негосударственных организаций социального обслуживания, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. Речь, в частности, идет о частных домах престарелых.

Старость

Согласно инициативе, организации, оказывающие социальные услуги в стационарной форме, «включаются в обязательном порядке в реестр поставщиков, который является единым официальным источником полной и достоверной информации о поставщиках социальных услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в каждом конкретном субъекте РФ».

Сейчас включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе. При этом большинство таких организаций «предпочитают не входить в реестр поставщиков, чтобы избежать проверок на соответствие нормам и стандартам оказания услуг, требованиям безопасности», отметил один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).