Воронеж, 17 января, 2018, 17:20 — ИА Регнум. В Воронежской области возбуждено дело об административном правонарушении в отношении владельцев 150 австрийских коров, ввезенных в нашу страну по недействительным документам. Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской области, партия племенного крупного рогатого скота бурой масти доставлена в регион 9 января из Австрии транзитом через Белоруссию.

Pxhere.com Стадо коров

По приезде выяснилось, что в ветеринарных сертификатах имеются исправления, что делает документы недействительными. Кроме того, были нарушены правила проведения карантинных мероприятий в стране-отправителе, что является нарушением требований РФ и разрешения на ввоз.

Сейчас скот выгружен и размещен на карантинной площадке в соответствии с Едиными ветеринарными требованиями. В карантине коровы проведет 30 дней, за это время их обследуют на предмет заболеваний.