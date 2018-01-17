Ярославль, 17 января, 2018, 16:44 — ИА Регнум. 17 января губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов впервые подверг жесткой публичной критике мэра Ярославля Владимира Слепцова. Что это было: «начало конца» мэра областного центра или желание «назначить ответственного» за все грехи власти?

Скриншот трансляции телеканала «Первый Ярославский» Владимир Слепцов в момент критики на заседании правительства

Одно ясно точно — выступление губернатора не было спонтанным. Тему халтуры на проекте «Решаем вместе!» в части благоустройства площади Мира (о чем не раз писало ИА REGNUM ) поднял даже не сам Дмитрий Миронов, а зампредседателя правительства региона Илья Баланин. Надо сказать, что критика вообще нечасто звучит на открытой части заседания правительства, трансляция которой ведется на региональном телеканале и в сети интернет. Режиссер трансляции показал самого мэра областного центра сразу же, как только о нем зашла речь. Дмитрий Миронов «подачу» своего подчиненного принял, и рассказал, что специально выезжал на площадь Мира. Кроме того, губернатор заглядывал в подготовленные бумаги. Состояние Владимира Слепцова в этот момент лучше всего описывает русское выражение «лица на нем нет».

Столь же подготовленной выглядела и финальная часть речи Дмитрия Миронова в открытой части заседания правительства, где призыв Слепцова о купании чиновников в проруби на Крещение был подвергнут осуждению и насмешке.

Интересно, что заседание правительства на этот раз не было обозначено в плане мероприятий, трансляция на телеканале «Первый Ярославский» не была заявлена в программе передач. С большой долей вероятности это свидетельствует о том, что решение устроить «показательную порку» Владимира Слепцова было принято буквально накануне. Причиной этого вряд ли можно считать историю с некачественно отремонтированным фонтаном или призывом окунуться в прорубь — они стали лишь обоснованными поводами. Надо отметить, что поводы эти были выбраны максимально качественно, вызвали общественный резонанс, о чем сам Дмитрий Миронов не преминул упомянуть.

Но оба случая не являются единственными в своем роде. Владимир Слепцов не раз ранее становился объектом, мягко говоря, пристального внимания СМИ за необычные высказывания: то о луке в бутербродах, то в связи с конфликтом с многодетными матерями, то с желанием заменить чугунные ограды на стальные. Не является чем-то из ряда вон выходящим и случай с ремонтом фонтана — о схожих проблемах СМИ и представители ОНФ рассказывали в Переславле, где хоккейный корт в рамках проекта «Решаем вместе!» появился фактически посреди болота. Наверняка список можно и продолжить.

Мэру Ярославля можно и занервничать. Предыдущий публичный разнос главам Тутаевского района и города Переславля завершился отставкой одного и уголовным делом в отношении другого. Но политолог Александр Миклин считает, что смена главы областного центра в ближайшее время не произойдет.

«Публичная критика губернатором мэра, скорее всего — это некое политическое дистанцирование руководителя региона от городского главы. Поводов для критики Владимир Слепцов и ранее давал много. Но отправить мэра в отставку до конца марта никто не рискнет, это именно публичное дистанцирование», — сказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Александр Миклин.

При этом позиции мэра Ярославля в региональной политической элите сегодня считаются довольно нестабильными, а вероятность его отставки — весьма высокой. Сложнее с его заменой. Местных успешных управленцев, лояльных региональной администрации, почти нет, а варяг на посту мэра областного центра может вызвать раздражение и рядовых ярославцев, и местного бизнеса. Городское хозяйство и бюджет находятся не в лучшем состоянии, и вывести его из кризиса человеку извне будет еще сложнее, учитывая необходимость времени на формирование команды, подготовку стратегических решений и их реализацию.