Красногорск, 17 января, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Комитет Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации рассмотрел федеральный законопроект, предлагающий исключить запрет на курение в помещениях аэропортов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы 17 января. По словам председателя данного комитета Олега Григорьева, вместо полного запрета следует выделить специальные места для курения.

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«На сегодняшний день курение в аэропортах запрещено. Но, тем не менее, этот запрет регулярно нарушается, и некоторые граждане курят в туалетах, что нарушает права окружающих. Поэтому проще выделить специальные места для курения. Тем более такая практика есть во многих аэропортах мира», — подчеркнул он.

Григорьев также отметил, что данная тема ранее поднималась в рамках круглого стола Мособлдумы. В феврале в Мособлдуме состоится круглый стол по теме развития аэропортов, в числе обсуждаемых тем будет затронут и этот вопрос.

Добавим, с 2013 года в России начал действовать закон о запрете курения в общественных местах. В список мест, где запрещалось курить, сначала попали детские площадки, учебные заведения, больницы, магазины и стадионы. В 2014 году в «санкционный» список добавились поезда и самолеты, вокзалы и аэропорты, гостиницы и рестораны. К нарушителям закона стали применять штрафные санкции.

В 2017 году курить на улице разрешили лишь там, где есть знаки «Место для курения», которые должны соответствовать гигиеническим нормативам и санитарным правилам. В изолированных помещениях, местах общего пользования многоквартирных домов, а также на пассажирских судах в «курилках» должны быть огнетушитель и система вентиляции.

Отметим, согласно данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ, 37% опрошенных лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов, а 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Российской Федерации не поддержало предложение сенаторов, касающееся запрета курения на открытом воздухе около подъездов жилых домов. Согласно документу, запретить курение предлагалось на открытом воздухе менее чем в 10 метрах от входа в подъезды жилых домов. В кабинете министров посчитали, что предлагаемое расстояние ничем не обосновано.

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Добавим, 16 января самолет, летевший из Москвы в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту. Полет был прерван из-за 28-летнего пассажира, который курил на борту и отказался прекратить это по требованию экипажа. Полицейские сняли нарушителя с рейса и доставили в отделение.

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