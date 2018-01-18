Оренбург, 18 января, 2018, 11:44 — ИА Регнум. 17 января в Оренбурге в салоне обгоревшего автомобиля нашли тела 35-летнего местного бизнесмена и его 7-летнего сына. Очевидцы выкладывают в сеть фотографии и видео с места преступления и озвучивают различные версии случившегося. А пользователи соцсетей тем временем вспоминают криминальные 90-е.

Скриншот страницы «ВКонтакте» группа «Оренбург онлайн» Место происшествия

Известно, что убитым оказался некий Денис Ч., который занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей. Многие пользователи считают, что именно это стало причиной трагедии.

«Скорее всего, занимался подставными авариями, и для своих оценивал по максимуму, а в страховых устали платить», — предположил Азат И.

«Наверняка изначально поступали угрозы, и он знал недоброжелателей, возможно, и жене рассказывал. Ведь просто так не будут убивать, сначала угрожают, пугают, а потом переходят к действиям», — прокомментировала Эля Д.

Большинство пользователей потряс тот факт, что жертвой происшествия стал ребенок. Некоторые из них предположили, что мальчик мог знать злоумышленников.

«Мальчишка, наверное, знал убийц, поэтому и его убили. По сути, зачем его убивать, если он не смог бы описать преступника из-за испуга, в темноте ещё», — считает Михаил Ш.

Среди пользователей ходила версия о том, что автомобиль взорвали. Однако местные жители и очевидцы отрицают этот факт.

«Говорят про взрыв, но у меня окна над гаражами буквально, хлопка слышно не было», — рассказывает во «ВКонтакте» Дарья С.

«Взрыва точно не было. Стекла целые в машине. А следы от пожара (внутри салона). Скорее всего, заказное», — считает Александр А.

Источник: www.ural56.ru/news/567164/ Место происшествия

Между тем многие пользователи вспоминают 1990-е годы, указывая, что количество подобных происшествий растет с каждым днем.

«Всё плохое в 90-х? Каждый день убийства, поножовщина», — пишет в Twitter Елена, ссылаясь на резню в пермской школе, которая произошла днем ранее, 16 января.

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«Бандитские 90-е прошли только по телевизору, а улицы страны они даже не думали покидать», — прокомментировал пользователь Сталингулаг.

При этом некоторые пользователи считают, что необходимо отменить мораторий на смертную казнь, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

«Откуда появилось столько нелюдей? Почему не отменяют мораторий на смертную казнь?» — пишет Анна.

Источник: www.ural56.ru/news/567164/ Место происшествия

Напомним, утром 17 января в Оренбурге в обгоревшем внедорожнике Toyota Land Cruiser обнаружили тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына с множественными ранениями. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина собирался отвезти ребенка в школу. Когда Денис Ч. доехал до мусорного контейнера, чтобы выбросить скопившийся дома мусор, к автомобилю подъехала чёрная Lada Priora. Предприниматель вышел из машины, в это время злоумышленники нанесли ему несколько ранений. Затем они бросились к автомобилю бизнесмена и нанесли ранения ребенку. После этого преступники перегнали машину на соседнюю улицу, подожгли её и скрылись.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Как сообщили в региональном Следственном управлении, его передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.