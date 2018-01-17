Калуга, 17 января, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В июле 2017 года в магазине калужского предпринимателя Яны Гуровой приступили к раздаче бесплатного хлеба для малоимущих. Такой благотворительностью пытались заниматься и другие предприниматели Калуги. Свежеиспеченные буханки бесплатно раздавали пенсионерам и другим нуждающимся. И хотя благотворительная акция пользовалась особым успехом у калужан, её пришлось «свернуть», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Раздача хлеба бедному населению Древнего Рима

«Если вдруг хлеба не хватало, начинались скандалы. Пенсионеры стали обивать пороги магазина с раннего утра. «Вы крадёте наш хлеб, где наш хлеб? Мы будем звонить губернатору, мы будем жаловаться. Сколько можно терпеть? Вы нам обязаны»… И всё в таком духе. Кроме того, в очереди за заветной буханкой встречались весьма неожиданные личности. Так, при мне выходят из машины двое импозантных мужчин, один из «кашкая», другой из «лексуса», берут пенсионные удостоверения и идут к продавцу за бесплатным хлебом», — заявила в эфире ГТРК «Калуга» Гурова.

Для того, чтобы бесплатный хлеб окончательно не стал «яблоком раздора», благотворительный проект предпринимателю пришлось свернуть. Тем временем инициативу подхватили калужские чиновники, придумав для жителей новый вариант благотворительной деятельности. Согласно постановлению губернатора области Анатолия Артамонова, с декабря 2017 года в калужских магазинах стартовала новая акция — «Полки добра». Суть акции в том, что теперь в качестве благотворителей выступают не только бизнесмены, но и покупатели (участия правительственного аппарата и бюджетных вливаний тут не предусмотрено, областной администрацией предложена лишь идея).

Чтобы стать участником, достаточно приобрести в магазине товар и оставить его на этой специально выделенном стеллаже или полке. Те, кому это действительно необходимо, могут взять продукты совершенно бесплатно. Для калужских бизнесменов участие в акции «Полки добра» является добровольным. Впрочем, по данным министерства конкурентной политики региона, пока большинство предпринимателей в Калуге и в области предпочитают оказывать адресную помощь.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, появление «полок добра» вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Пользователи как поддержали инициативу, так и высказались резко против. Так, блогеры задавались вопросами почему обед малоимущего должен зависеть только от чьей-то доброты и почему пенсионеры, честно работавшие на протяжении многих лет, в старости получают не спокойную жизнь в достатке, а благотворительное пропитание с «полок».

Тем временем в одной из точек розничной сети «Спутник» пресловутые «полки добра» были совершенно пусты на протяжении нескольких дней. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в магазине, среди покупателей не нашлось желающих их заполнить.

Ранее чиновники выступили с инициативой наполнять полки продуктами с истекающим сроком годности.