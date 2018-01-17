Ярославль, 17 января, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Два отделения детской больницы №1 города Ярославля, закрытой из-за трещины в стене, будут работать в больнице имени Семашко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Больница им. Семашко

Речь идет о пульмонологическом и педиатрическом отделениях детской клинической больницы №1 Ярославля. В больнице им. Семашко заканчивается ремонт помещений: там полностью поменяли сантехнику, линолеум, побелили потолки и покрасили стены. Работы планируют завершить в ближайшее время, а после получения лицензии, ориентировочно во второй половине февраля, отделения смогут принять маленьких пациентов.

«Вариант с переездом в больницу имени Семашко оптимальный для всех. Сейчас наша задача — в максимально сжатые сроки сделать качественный ремонт и получить соответствующие документы. Как только новые отделения будут соответствовать всем стандартам, юные пациенты начнут получать здесь полноценное лечение», — подчеркнула заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко.

В здании больницы имени Семашко будет размещаться 30 коек пульмонологического отделения и 10 коек педиатрического профиля для детей с соматическими заболеваниями. Как пояснил главный врач детской клинической больницы №1 Кирилл Харчиков, для отделений в больнице им. Семашко предусмотрен отдельный вход. На первом этаже откроется приемное отделение, на втором есть рентген-кабинет, а на третьем — собственно детские палаты. Общая площадь — порядка 645 квадратных метров. Кроме того, там будут две боксированные палаты для детей, больных муковисцидозом. Помещения соответствуют стандартам и оснащены всем необходимым.