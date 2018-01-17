Москва, 17 января, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Сектор нефти к середине дня в среду корректируется, но продажи глубже не становятся. Судя по всему, инвесторы экономят силы в ожидании новостей, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Баррель североморского сорта Brent снижается на 0,7% и стоит $68,66. Пробой рубежа $69 означает, что рынок устал от устойчивых покупок и считает текущие цены на черное золото избыточными», — считает эксперт.

Новая цель снижения может находиться в области $68,25−68,45. За «бочку» легкой техасской нефти WTI на рынке предлагают $63,37 (-0,5%).

«Важным событием 17 января станут публикации вечером обновленных данных по запасам сырья в США. Из-за нерабочего понедельника (15 января) официальная статистика API и минэнерго публикуется с задержкой на сутки», — отметила Бодрова.

Запасы нефти к 12 января снизились, вероятно, в пределах 2,5−3 млн баррелей, примерно на такую же величину выросли запасы бензина и дистиллятов.

«Определенное внимание участников торгов снова обращается к ОПЕК+ и ожиданию проработки стратегии выхода стран-участниц из соглашения.

По словам министра нефти Кувейта, сделка будет продолжаться, сколько положено, и в июне не завершится, несмотря на интересы отдельных государств», — полагает эксперт.

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