Москва, 17 января, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Российский рубль 17 января продолжает вялые колебания в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

По ее мнению, в общем и целом, расстановка сил в рублевых парах принципиальным образом не меняется по сравнению со вчерашними торгами.

«Важных для инвесторов новостей, способных толкнуть доллар или евро в любую сторону, не появляется, а имеющиеся драйверы давно учтены в котировках. Иными словами, рынок скучает», — отметила Бодрова.

Пока доллар США остается в диапазоне 56,30−56,60 руб., о смене настроений говорить не приходится.

«Для того, чтобы можно было рассуждать об отскоке «американца», нужно, чтобы пара доллар/рубль закрепилась над уровнем 57,25», — считает эксперт.

Добавим, 17 января доллар США оценивается в 56,63 руб. (+0,2%). Евро стоит 69,28 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 18 января, составляют 56,59 руб. за американскую валюту и 69,17 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 21 и 15 копеек соответственно.

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