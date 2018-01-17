Ярославль, 17 января, 2018, 15:44 — ИА Регнум. На заседании регионального правительства, которое состоялось 17 января, губернатор Ярославской области жестко раскритиковал мэрию Ярославля за некачественный ремонт фонтана в сквере 50-летия ВЛКСМ, или парке Мира, как называют его горожане. Напомним, он проводился в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» и вызвал шквал критики со стороны жителей.

Дмитрий Миронов

Как доложил глава регионального департамента финансов Илья Баланин, проект реализован не в полном объеме, с отклонением от проектной документации и графика работ. Таким образом, обращения жителей фактически подтвердились в полном объеме.

Глава региона назвал происходящее «дискредитацией партийного проекта и областных властей»:

«Безобразная ситуация сложилась с фонтаном в парке Мира. В прошлом году он вошел в программу «Решаем вместе». Благоустройство закончилось в декабре, но сразу начали поступать многочисленные жалобы жителей. Лично видел, в каком состоянии сейчас объект. Качество не выдерживает никакой критики. Были и деньги, и время, чтобы благоустроить территорию и реконструировать фонтан качественно. Но мэрия Ярославля непозволительно затянула сроки с конкурсными процедурами. Работы начались зимой, когда их выполнять вообще нельзя. Да и «работой» это назвать язык не поворачивается. И, что самое возмутительное — мэрия эти работы приняла. Все замечания подрядчик будет устранять весной за свой счет. Лично проконтролирую качество. Это дискредитация проекта и областных властей. Брак виден даже неспециалисту и это просто позор», — сказал губернатор.

Дмитрий Миронов не захотел слушать объяснения мэра Ярославля и предупредил, что если ситуация не будет исправлена, то он примет «очень жесткие решения».

Напомним, после того, как возмущенные жители Ярославля выложили на городском форуме фото некачественно уложенной плитки фонтана, мэрия Ярославля какое-то время хранила молчание. Потом последовали объяснения, что подрядчик будет переделывать брак за свой счет. Но буквально в этот же день городские власти представили другую версию — якобы фирма, которая выполняла работы, сделала облицовку фонтана за свой счет.

«Еще в декабре департамент городского хозяйства запретил проводить ремонт фонтана в парке из-за погодных условий. Подрядчик в целях безопасности за свой счет сделал временную облицовку фонтана», — пояснил тогда заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Он отметил, что ни копейки за эту работу заплачено не было.

После этого фонтан в парке Мира обнесли двойным забором.