Киев, 17 января, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Депутаты верховной рады отказались разрывать дипломатические отношения с Россией, сообщает 17 января УНН.

Perohanych Верховная рада Украины

Согласно сообщению, в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта о «реинтеграции» Донбасса депутаты верховной рады должны были проголосовать за поправку к закону о том, что Киев должен разорвать дипломатические отношения с Россией и денонсировать все договоры с ней.

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Однако при голосовании поправку поддержали только 72 парламентария из необходимых 226 голосов. Таким образом, поправка к закону была отклонена.

Напомним, верховная рада второй день рассматривает во втором чтении законопроект о «реинтеграции» Донбасса. К закону было предложено более 600 поправок, из которых более половины были отклонены, однако оставшиеся были вынесены на обсуждение депутатами.

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Одновременно с началом рассмотрения документа, 16 января, под стенами верховной рады собрались люди, вышедшие на митинг. По различным данным, протестующих было около ста человек. Люди требовали принять закон о «реинтеграции» Донбасса, а также остановить «пророссийский реванш» на Украине.