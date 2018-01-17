* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 17 января, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Представители секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются оспорить решение суда, согласно которому был изъят в собственность государства принадлежавший этой структуре с 1990-х годов большой имущественный комплекс в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила 17 января Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Russianname Проповедники Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как сообщало ИА REGNUM, решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций была прекращена. Имущество организации подлежит обращению в собственность Российской Федерации. В июле 2017 года апелляционная коллегия Верховного суда РФ подтвердила этот вердикт.

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Седьмого декабря 2017 года Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокуратуры Курортного района к американскому юридическому лицу «Общество сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) и изъял имущественный комплекс в Курортном районе. 16 объектов недвижимости (земельные участки, жилые дома, здания) находятся в «элитном» поселке Солнечное, их общая кадастровая стоимость составляет более 881 млн рублей.

Суд установил, что еще в 2000 году имевшая регистрацию в РФ религиозная организация в виде «пожертвования» передала принадлежавший ей комплекс в собственность упомянутого «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании». Как установил суд, эта сделка имеет характер мнимой, так как после передачи имущества в собственность иностранному юрлицу местная структура продолжала в полном объеме пользоваться комплексом. Решением Сестрорецкого суда недвижимое имущество было обращено в собственность Российской Федерации.

Как стало известно 17 января 2018 года, Сестрорецкий районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу на своё решение от 7 декабря 2017 года.

«В апелляционной жалобе на 33 листа (ответчик) просит Санкт-Петербургский городской суд решение суда первой инстанции отменить и вынести новое, отказав в удовлетворении заявленных в иске требований, в полном объеме», — отметили в пресс-службе судов Петербурга.

Ответчик говорит о недоказанности обстоятельств, ставших основанием для решения Сестрорецкого суда, полагает, что судом неправомерно применены санкции, предусмотренные законом о противодействии экстремизму, а также ссылается на нарушение Конвенции и защите прав человека и основных свобод.

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Напомним, «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — международная религиозная организация, которая до 1931 года называлась «Исследователи Библии». Ее вероучение имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве (антитринитарии), но отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий, что затрудняет его классификацию. Главный религиозно-административный центр находится в Бруклине (Нью-Йорк, США). Эта организация имеет все признаки секты.