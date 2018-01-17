Минск, 17 января, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 17 января, в Минском городском суде, где уже почти месяц рассматривают уголовное дело в отношении троих белорусских публицистов, сотрудничавших с ИА REGNUM и другими российскими СМИ, государственный эксперт Алла Кирдун в том числе на основании результатов экспертизы, по которым судят сторонников Русского мира, обвинила одного из подсудимых Сергея Шиптенко в русофобии.

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

В ходе допроса Кирдун заявила, что весь материал (речь идет о статье «Вместе против России» о сотрудничестве Белоруссии и Польши) Шиптенко «имплицитно отдаёт русофобией». С чем не согласился подсудимый, задавшись вопросом, к кому на самом деле относится это определение.

Сергей Шиптенко приступил вторым к допросу госэксперта, многие его вопросы судья Игорь Любовицкий просто снимал. После перерыва на обед суд вернулся к допросу Кирдун, однако сам подсудимый смог продолжить задавать вопросы свидетелю только после того, как Мария Игнатенко, его адвокат, выступила с протестом и обратилась к суду с требованием разъяснить, на каком основании он лишил подсудимого возможности продолжать допрос.

Некоторые вопросы Шиптенко судья снимал и после продолжения допроса. При этом при ответе на другие вопросы Кирдун пользовалась своеобразной аргументацией. Так, публицист попытался выяснить у эксперта, где в статье «Вместе против России» предмет речи — белорусский народ. На это свидетель ответила, что это обнаруживается путем синтаксического разбора. Однако конкретную цитату она указать не может, так как для этого потребовалось бы провести синтаксический анализ всех предложений, но раз она так написала, то «так это и есть».

Напомним, что троих белорусских журналистов Сергей Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца задержали в декабре 2016 года по обвинениям в разжигании национальной, расовой или религиозной розни. Двум из обвиняемых — Шиптенко и Павловцу — вменяется еще и статья о «незаконном ведении предпринимательской деятельности».

Публицисты писали в российских СМИ материалы с критикой белорусских властей за меры по дистанцированию от России ради сближения с западными странами, выступали против роста популярности в республике агрессивного национализма и русофобских настроений. Как отмечал сам Шиптенко, в этой ситуации статьи по экономической части необходимы только чтобы прикрыть политическую подоплеку этого процесса.