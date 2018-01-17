Киев, 17 января, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Верховная рада Украины в ходе второго дня обсуждения рассмотрела почти все поправки к законопроекту о «реинтеграции» Донбасса. Об этом сообщает в среду, 17 января, телеканал «112 Украина».

Perohanych Верховная Рада Украины

«Народные избранники рассмотрели все поправки с 483-ей по 624-ую во время утреннего пленарного заседания, — передает вещатель. — Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах».

Отмечается, что всего к законопроекту о «реинтеграции Донбасса» планируется рассмотреть 673 поправки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года парламентом Украины в первом чтении был принят законопроект о «реинтеграции» Донбасса, после чего был отправлен на доработку.

В законопроекте предусматривается официальное объявление РФ «страной-агрессором», в отношении Донбасса и российского Крыма вводится понятие «оккупированные территории».

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