Ростов-на-Дону, 17 января, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Жизнеспособность девятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, где сегодня, 17 января, произошёл взрыв, определят эксперты с помощью специальной техники. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, целостность несущих конструкций здания обследуют комплексом «Стрела-П».

Rostov.sledcom.ru Дом, в котором произошёл взрыв

По имеющейся информации, сразу же после взрыва в одной из квартир начался пожар. Огнём было объято 30 кв.м. Вовремя прибывшие огнеборцы эвакуировали 56 жильцов, в том числе 15 детей. Для них подготовлены два пункта временного размещения на базе средних школ №56 и №90. В городской администрации уточнили, что для пострадавших подготовлен только один пункт временного размещения — в школе №56. Здесь же организовано горячее питание. Временный приют пока понадобился пяти жильцам.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, по факту гибели мужчины во время взрыва газо-воздушной смеси возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». У многоэтажного дома, расположенного в переулке Забайкальский, 5/4, по-прежнему дежурят спасатели, работают следователи и криминалисты, которые выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Вместе с тем в социальных сетях продолжается обсуждение произошедшего. Интернет-пользователи делятся информацией от очевидцев события или самих пострадавших. Так, например, сообщается о том, что работников газовой службы жильцы многоэтажки вызывали несколько дней назад. Согласно одним сведениям, никто из специалистов на объект так и не прибыл. Другие утверждают, что работники сделали свою работу.

«Утечка газа была обнаружена еще вчера, после чего вызвали Горгаз. Они всё сделали, устранив утечку в этой квартире, но последствия вы сами видите», — записал информацию со слов жертвы Алексей Ш.

Большинство комментаторов сочувствуют пострадавшим, вздыхая с облегчением, что многоэтажка устояла, а не сложилась как карточный домик.

Отметим, что за последнюю неделю взрыв бытового газа произошёл и в других российских городах. Пострадали жильцы многоэтажных домов в Нижнем Новгороде и Омске. В Ижевске по факту взрыва газа, который произошел 17 января, проводится проверка. В результате ЧП погибла 39-летняя женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный случай в Ростовской области произошёл год назад в Таганроге. В первых числах апреля 2017 года взрыв бытового газа произошёл в доме №12/1 по улице Шаумяна. Территория вокруг здания сразу же после ЧП была объявлена зоной ЧС. Трагедия унесла жизни двух человек, в том числе виновника произошедшего — одного из жильцов. Шесть таганрожцев лишились имущества полностью, 11 квартир взрыв разрушил частично. На момент взрыва в квартирах находилось около 70 человек. Двое жильцов были госпитализированы. По данному факту было возбуждено дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам или более лицам».

Ранее по теме: Жизнь после взрыва: Сколько ещё ждать таганрожцам возвращения домой?