Пермь, 17 января, 2018, 14:52 — ИА Регнум. После вооружённого нападения на педагога и учеников начального звена в школе № 127 Перми следователи возбудили второе уголовное дело — по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Оно объединено с первым делом, возбуждённым по статье «Покушение на убийство двух и более лиц», сообщают СМИ.

Maarten Van Damme Трагедия

Если по первому делу проходят конкретные фигуранты и им уже предъявлено обвинение, то по второму делу конкретных подозреваемых и обвиняемых пока нет. Как сообщает телекомпания «РифейПермь», в качестве подозреваемых — неустановленные сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, допустившие нападение на четвероклассников и учителя. Речь может идти как о должностных лицах, входящих в структуру органов внутренних дел, так и краевых или муниципальных органов власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту вооружённого нападения на учителя и учеников начального звена школы № 127 возбуждено уголовное дело. В больницах с ранениями находятся педагог и девять детей. По версии следствия, акция нападения была спланирована. Сегодня, 17 января, на выедном судебном заседании в лечебном учреждении объявили меру пресечения двум подросткам — заключение под стражу.

После ЧП Пермь посетили уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова и глава Минобра РФ Ольга Васильева. Детский омбудсмен сообщила, что семья, где родители не могли справиться с собственным сыном, не получила помощь от специалистов по корректировке поведения подростка. Между тем, тревожные сигналы поступали с 2012 года. Из-за агрессивного отношения к сверстникам юноша был поставлен на внутришкольный учёт, а затем переведён на домашнее обучение.