Санкт-Петербург, 17 января, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило усложнить процесс «омоложения» исторических зданий — то есть, изменения даты их постройки в Едином государственном реестре недвижимости, поскольку часто это делается незаконно, ради оправдания их сноса и освобождения территории под застройку. Инициативу поддержали 17 января в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

СПб отделение ВООПИиК Снесенный дом на ул. Ремесленная в Петербурге

Документ призван изменить федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Все данные о годе завершения строительства здания вносятся в ЕГРН, эти сведения имеют исключительное значение для определения правового статуса, когда речь идет о сохранении объектов культурного наследия РФ.

Так, например, по закону Петербурга дома, построенные в центре города до 1917 года, являются историческими, и сносить их нельзя. Но пока внести изменения в ЕГРН можно во внесудебном порядке, к объективности этой процедуры часто возникают вопросы.

«На практике возникают ситуации, когда застройщики намеренно вносят изменения в сведения кадастра недвижимости о годе постройки зданий, которые числятся как исторические. Девелоперы обращаются к экспертам из фирм-однодневок или непрофессионалам, получают необоснованные заключения, и после этого здание лишается охранного статуса. Это позволяет сносить старый дом и строить на его месте экономически более выгодныйобъект недвижимости, например, бизнес-центр или элитное жилье», — заявил единоросс Денис Четырбок.

Это приводит к уплотнительной застройке и нарушению исторического облика города.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров признал, что поводом к написанию поправок стал случай с домом на Ропшинской улице, 10, в Петроградском районе, который курирует Макаров. Как отметил спикер, дату постройки здания в ЕГРН изменили с дореволюционной на советскую.

«Это послужило поводом. Как это получилось? Доводили это здание до разрушения, тянули, стоял дом несколько лет. Вместо того, чтобы заниматься реконструкцией, восстановлением как памятника архитектуры, вместо этого там предполагается построить высотный дом», — сказал Макаров.

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Напомним, Вячеслав Макаров и ранее заявлял, что уплотнительная застройка на Ропшинской улице может привести к обрушению рядом стоящих домов, а также предположил связь между застройщиком и теми, кто разрешил там строить.

Однако это не первый случай в Петербурге, когда градозащитники заявляют о якобы незаконном изменении даты постройки исторического здания в кадастре. Так, после подобного изменения, по их мнению, был снесен еще один дом в Петроградском районе на Ремесленной улице, 3, так как это место было необходимо для строительства Серного моста для подготовки к ЧМ-2018. В данный момент по этим обстоятельствам расследуется уголовное дело о подлоге.

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