Москва, 17 января, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Намерение нового главы МИД Польши Яцека Чапутовича провести в министерстве кадровые перестановки, в ходе которых будут уволены в основном выпускники МГИМО, сильно смахивает на действия большевиков после Октябрьской революции, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, выпускник МГИМО.

PublicDomainPictures Шахматы

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович сообщил о намерении уволить из ведомства выпускников советских вузов.

Сенатору очевидно, что дело не в непрофессионализме получивших профобразование в России дипломатов — по данным СМИ, в МИД Польши уже подтвердили, что требования к соискателям на замену увольняемым будут снижены.

«Далеко не все иностранные выпускники МГИМО советского или российского периодов уезжали из нашей страны с ярко выраженными пророссийскими взглядами (не говоря уже про просоветские). У меня в группе, кстати, ещё в советские времена единственную польку из МГИМО отчислили досрочно и отправили домой именно за «антисоветские настроения», — отметил парламентарий в соцсети.

По его мнению, обучавшиеся в России мешают властям своей страны тем, что они знают реальную Россию, а не ее демонический образ, рисуемый политиками и СМИ в Польше (и не только), «знают россиян, как с ними вести диалог и договариваться», «знают, что тут не инопланетяне и не ощерившиеся волки, а такие же люди со своими интересами и убеждениями, с которыми можно и нужно разговаривать».

"И это не только польская, но общезападная тенденция: реально разбирающихся в российских делах людей заменяют на «политработников» и на тех, кто ставит на санкции, а не на диалог. Конечно, это не может радовать, ибо иметь дело с политнадежными, но некомпетентными комиссарами намного сложнее, чем даже с жесткими, но реалистичными профессионалами», — заключил Косачёв.