Москва, 17 января, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В Кремле пока не определились с позицией по вопросу о легализации частных военных компаний (ЧВК), заявил 17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Говоря о законопроекте, о необходимости введения которого ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина отметил, что выраженная позиция по этому поводу у Кремля отсутствует.

«Какая-то позиция отсутствует. Кремль не инициировал такой законопроект», — подчеркнул он.

Кроме того, Песков добавил, что ему ничего не известно о существовании такого законопроекта, и «этот вопрос не относится к прерогативе Кремля».

Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о необходимости создания закона для защиты россиян, работающих в ЧВК за границей России.

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Российский дипломат высказался в пользу создания законодательной базы для того, чтобы люди, работающие в этих компаниях, «находились в правовом поле и были защищены».