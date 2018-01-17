Москва, 17 января, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В Госдуме просят главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова принять меры, чтобы предотвратить «исход» русских из национальных республик, и предостерегают от отделения регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Аристарх Васильевич Лентулов. Комсомол

На проблему массовой внутренней миграции из национальных республик обратил внимание депутат Госдумы Владимир Рашкин (КПРФ).

«Нас волнует также вопрос, касающийся практически массового переезда граждан РФ русской национальности с территорий национальных республик, округов и автономий. Мы знаем, какой процент — уже мизерный! — остался русских граждан в Чечне, Ингушетии, да и других национальных республиках. Это ненормально», — констатировал парламентарий.

Мер, направленных на то, чтобы «русские граждане не уезжали внутри России из национальных республик», на взгляд КПРФ, сегодня не предпринимается.

«Обедняет республики, когда из республик уезжают русские люди… На наш взгляд, со временем это может плохо закончиться. Мы — единое государство на территории РФ, и нам, и агентству надо обратить внимание на этот вопрос, изучить и принять соответствующие меры, чтобы русские граждане не выезжали из национальных республик, закреплялись там, потому что там в том числе находятся и могилки русского народа», — сказал депутат.

От ошибок в национальной политике предостерегает и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Здесь шутить нельзя… Будет национальное компактное государство, один-два миллиона (населения). Останется найти знакомых в НАТО, в Евросоюзе и Америке, и они скажут: мы поддержим, провозглашайте независимость, как это произошло в 1991 году. Не надо шутить, 100 лет шутим с национальным вопросом. Никаких республик! Единое централизованное русское государство», — заявил Жириновский.