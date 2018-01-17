Липецк, 17 января, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Пассажиропоток международного аэропорта «Липецк» в 2017 году, по предварительным подсчетам, составил 64 тысячи 818 человек, из ни на регулярных рейсах — более 63,5 тыс. пассажиров. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по сравнению с данными 2016 года число пассажиров, воспользовавшихся услугами липецкого воздушного порта, возросло на 15,2%.

Марина Каширская ИА REGNUM Самолет

Всего из аэропорта «Липецк» в течение года было выполнено 1585 рейсов. Из них 1055 были регулярными, а еще 530 — нерегулярными рейсами как на внутренних, так и на международных воздушных линиях.

В 2017 году липчане летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Симферополь, Анапу и Кострому. С 29 октября 2017 года из Липецка был открыт ежедневный рейс в Москву, который обеспечивает авиакомпания S7 Airlines и воздушные суда Embraer-170.

Также в ушедшем году завершился очередной этап реконструкции аэропорта. 25 октября 2017 года были торжественно открыты новая рулёжная дорожка и перрон с тремя стоянками для среднемагистральных, широкофюзеляжных воздушных судов типа Airbus-319,320, Boieng 737−700, 737−800. Благодаря этому в декабре 2017 года в Липецке впервые приземлился самолет «Сухой Суперджет-100», что позволило увеличить число авиакомпаний, работающих на базе липецкого аэропорта.

Руководство воздушного порта уже говорит о планах на 2018 год. С 1 июня компания S7 Аirlines запустит второй регулярный рейс в Москву, который будет прибывать в аэропорт «Домодедово». Также с 7 июня откроется воздушное сообщение по маршруту «Симферополь — Липецк — Симферополь». Рейсы будет обслуживать авиакомпания АО «Саратовские авиалинии» на самолете Embraer-190. Продажи билетов стартовали загодя — их можно приобрести уже сейчас.