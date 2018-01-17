Барнаул, 17 января, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Не все штабы кандидатов в президенты РФ в Алтайском крае проявляют активность. Такой вывод можно сделать из сегодняшнего телесюжета программы «Вести-Алтай».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политагитация на Алтае. Рекламные модули, подобные этому, висят в Барнауле еще с предыдущих выборов

По данным коллег, известно, что своё первое заседание уже провёл избирательный штаб Владимира Путина. По его итогам сопредседателями выбраны руководитель Совета краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Климов и актриса театра музкомедии Виктория Гальцева. Заместителями сопредседателей избирательного штаба стали руководитель исполкома ОНФ Сергей Войтюк и руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Клюзов.

«Порадовали. Главное — в нём не одиозных личностей, нет карьеристов, а все обычные скромные общественники. Шестерых не просто знаю, но и сотрудничал с ними по тем или иным темам. Да и остальных давно знаю и уважаю. Так что политического губернатора Алтайского края Виталия Снесаря можно поздравить — пусть этот штаб будет и не громким, но зато уважаемым и не испортит образ Путина», — прокомментировал это событие известный алтайский общественник Константин Емешин.

Кстати, сбор подписей в алтайском штабе Путина вышел на финишную прямую. Как и по всей стране, там их собрано даже больше, чем планировалось.

«При необходимой цифре 300 тысяч уже более полумиллиона, у нас, по последним сведениям, собрано уже более 700 тысяч подписей», — отметила Виктория Гальцева.

А вот либерал-демократам собирать подписи не нужно, их кандидат — Владимир Жириновский — выдвинут парламентской партией. Сегодня в региональном штабе ЛДПР прошла первая рабочая планёрка с депутатами органов местного самоуправления. В планах — усилить работу с избирателями.

«Работаем также на привлечение большей явки избирателей. Чем больше придёт людей проголосовать, отдать свой голос, тем мы надеемся получить лучший результат. Просто сравнивая с предыдущими выборами — чем больше явка, тем лучше результат у партии ЛДПР», — пояснила исполняющая обязанности координатора АРО ЛДПР Евгения Боровикова.

В региональном штабе «Яблока» известили, что в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Григория Явлинского в Алтайском крае собрано более 3 тыс. подписей. Все они уже прошли техническую и почерковедческую экспертизу.

«Из собранных подписей в Центральном аппарате партии «Яблока» будут отобрано максимально допустимое количество подписей от региона — 2,5 тысяч, которые будут представлены в Центральную избирательную комиссию РФ», — пояснил председатель Алтайское краевое региональное отделение партии «Яблоко» Александр Гончаренко.

В самой неопределённой ситуации, по сведениям корреспондента ИА REGNUM, находится сейчас штаб кандидата от КПРФ. За внутренними междоусобицами и борьбой за власть, которые сотрясали алтайских коммунистов в течение всего прошлого года, партийной работы совершенно не видно ни по социальным сетям, ни по официальному сайту. В основном идет перепечатка федеральных тем и событий. О работе штаба кандидата в президенты Павла Грудинина ничего не известно.

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«Пока местное руководство даже не «чешется». Со штабом полная неопределенность, как и с финансированием. Хотя судя по тем политсилам, которые поддерживают Грудинина, денег должно быть много», — сообщил ИА REGNUM на правах анонимности источник в КПРФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, избирательную президентскую кампанию, которая финиширует 18 марта 2018 года, продолжат 17 претендентов. Все они, кроме Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (КПРФ), ведут кампанию по сбору подписей

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«Обязанность Совета Федерации как законодателей, представителей регионов России приложить все усилия для того, чтобы как можно больше граждан пришло на выборы президента-2018», — отметила сегодня председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании СФ.