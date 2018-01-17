Москва, 17 января, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов признал, что межэтническая ситуация в Югре находится на специальном контроле, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

На неоднозначность ситуации в регионе обратил внимание Баринова депутат Владимир Сысоев (ЛДПР) в ходе пленарного заседания Госдумы. Он напомнил, что Югра должна была стать первым регионом, где запускается мониторинг конфликтов.

«Но вместо продуманной политики продолжается шараханье. Мы предупреждали о нарастании негативных тенденций», — сказал депутат, напомнив в частности о «сургутской резне».

«Ни губернатор, ни курирующий заместитель самостоятельно не могут с этим вопросом справиться. Всё хорошо только в бумажных отчетах, а не в реальной жизни. Югорчане просят, чтобы именно агентство серьезно заниматься этими вопросами», — отметил Сысоев.

Отвечая на вопрос, Баринов подчеркнул, что «федеральное агентство не может заменить собой органы власти на местах, в субъектах».

"С ХМАО складываются нормальные отношения, мы в постоянном контакте, мы совместно участвовали в разработке региональной программы в нашей сфере», — отметил глава агентства.

ХМАО — это округ с высокой степенью бюджетной обеспеченности, где работают крупные ресурсодобывающие компании, по его словам, «естественно, и Тюмень, и Ханты-Мансийск, и находящаяся рядом Свердловская область испытывают достаточно большое миграционное давление, и вместе с миграционными потоками туда приезжает и этнические преступные группировки и радикалы разных мастей».

"Именно с этим и связано то напряжение, которое в этих регионах существует. Это направление у нас на отдельном контроле, и мы будем продолжать совместно с региональными властями пытаться ситуацию нормализовать», — заверил Баринов.