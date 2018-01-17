Ярославль, 17 января, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В Ярославле предлагают штрафовать должностных лиц, которые препятствуют профессиональной деятельности региональных уполномоченных. Проект изменений в закон Ярославской области об административных правонарушениях внесен группой депутатов фракции «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

Предлагается ввести административную ответственность за вмешательство в деятельность с целью повлиять на решение, неисполнение законных требований, а также за воспрепятствование деятельности уполномоченных по правам ребенка, по правам человека, по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

«Эти институты в нашей области активно развиваются, деятельность уполномоченных заметна и полезна. Они, конечно, нуждаются и в дополнительной законодательной защите, и в более внимательном отношении со стороны органов исполнительной власти, так как уполномоченных избирает дума, которую в свою очередь избирает народ», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.

Ответственность, которую предлагают установить депутаты, невелика — административный штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Впрочем, сейчас ее нет вообще. Проект закона будет обсуждаться на комитетах на заседании регионального заксобрания.