Севастополь, 17 января, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Если правительство Севастополя считает, что прокурор не прав, это надо обсуждать в системе прокуратуры, а не дискредитировать всю систему власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Николай Кузьмин, комментируя официальное заявление местного правительства о том, что один из земельных участков, который оно пытается вернуть через суд в собственность города, принадлежит прокурору Игорю Шевченко, а надзорное ведомство стоит на защите его личных интересов.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Это далеко не первое нарушение этики взаимоотношений органов власти в Севастополе. Похоже, у них есть единственное правило — никаких правил не существует. Власть в Севастополе работает методом конструирования конфликтов. Но то, что хорошо работает в малых группах, на уровне общества часто оказывается деструктивным. Если руководство Севастополя считает, что прокурор не прав, это надо обсуждать в системе прокуратуры, а не дискредитировать систему. Количество конфликтов в системе севастопольской власти таково, что она напоминает нам «консерваторию» Жванецкого, в которой срочно необходимо что-то подправить», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января арбитражный суд Севастополя признал законным контракт правительства города с ООО «Правозащита», заключённый для представления интересов города в судах по делам о возврате в городскую собственность земельных участков, выделенных частным лицам в украинский период с нарушением требований закона.

Именно необходимостью завершить хотя бы половину судебных процессов по изъятию участков губернатор Дмитрий Овсянников объяснял и промедление с созданием особо охраняемой природной территории в урочище Ласпи.

При этом в пресс-службе правительства региона сообщили, что 15 января арбитражный суд в январе этого года к судебному разбирательству по поводу законности госконтракта подключилась и прокуратура города.

«Возможно, инициатива прокуратуры включиться в процесс оспаривания контракта объясняется тем, что один из исков об истребовании земельного участка предъявлен лично к прокурору города И.С. Шевченко. Данный иск находится в настоящее время на рассмотрении в Балаклавском районном суде города Севастополя», — говорится в пресс-релизе правительства города.