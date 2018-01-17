Ярославль, 17 января, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля произошли очередные структурные перемены — создан департамент территориальной безопасности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Новая структура была создана еще 1 ноября, однако официально об этом не сообщалось, на сайте органа власти это структурное подразделение отсутствует.

Мэрия Ярославля

Департамент был создан путем объединения управления по противодействию коррупции, контрольно-ревизионного управления и отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Два первых управления ранее подчинялись заместителю мэра по вопросам безопасности Виктору Левкину, но его должность с 2018 года была сокращена. Отдел по делам ГО и ЧС ранее подчинялся заместителю мэра по вопросам городского хозяйства Михаилу Кузнецову.

Департамент территориальной безопасности возглавил Тимур Викторович Полынцев, ранее бывший начальником управления по противодействию коррупции. Полынцев, по сообщению сайта «Ярньюс», прибыл в Ярославль из Петербурга.

Новый департамент подчиняется напрямую мэру Ярославля Владимиру Слепцову, таким образом Тимур Полынцев заменил ярославца Виктора Левкина на посту «главного безопасника» мэрии.