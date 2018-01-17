Калуга, 17 января, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Калуге состоялось очередное заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука. Депутаты заслушали отчёты главы городского самоуправления Александра Иванова, заместителя председателя Городской думы Сергея Павлова и председателя комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству. Отчёты были приняты и рекомендованы к утверждению Городской думой.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комитета по территориальному развитию и городскому хозяйству Городской думы Калуги 17.01.2018

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, члены комитета одобрили сделку между МУП «Управление калужского троллейбуса» и АО «Компания ТрансТелеКом» по предоставлению опор контактной сети троллейбусных линий для размещения волоконно-оптических линий связи. Сумма сделки — порядка 4,5 млн. рублей. Получили поддержку депутатов и поправки в решение «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов».

Поправки предусматривают уточнение перечня и состава работ по содержанию дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах.

Были заслушаны отчёты управления жилищно-коммунального хозяйства и управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. В 2017 году управлением ЖКХ было заключено 53 соглашения с управляющими компаниями на предоставление субсидии для проведения капитального ремонта многоквартирных домов по решению суда. Сумма субсидий составила 45 миллионов рублей. Всего на исполнение решений суда по капитальному ремонту домов в прошлом году было выделено 81,3 млн. рублей.

В 2018 году запланировано проведение работ по капитальному ремонту в 208 домах за счёт средств Фонда капитального ремонта на общую сумму 855 миллионов рублей. На переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2017 году было направлено 104,8 млн. рублей. Приобретена 51 квартира, собственникам 4 квартир выплачены денежные средства за изымаемые жилые помещения в сумме 13,6 млн. рублей. Выполнены работы по сносу 19 аварийных домов.

В 2017 году началось расселение 4 многоквартирных домов по улице Азаровской, признанных аварийными после 1 января 2012 года. В настоящее время расселены 62 человека из 24 жилых помещений, полностью расселён дом № 7 про ул. Азаровской. В 2018 году планируется завершить расселение оставшихся жилых помещений в домах по улице Азаровской, на эти цели в бюджете предусмотрено 22,4 млн. рублей. Также в 2018 году планируется ещё 8 домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, но не вошедших в программу переселения граждан. На эти цели в городском бюджете запланировано — 1,2 млн. рублей, в областном — 60,4 млн. рублей, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ — 55,9 млн. рублей.

На обеспечение жильём молодых семей в 2017 году было выделено 41.4 млн. рублей из бюджетов всех уровней. Выплаты на приобретение жилья были предоставлены 33 семьям. 9,2 млн. рублей было выделено на проведение инженерно-геодезических работ по водопроводу Пригородное Лесничество.

В 2017 году 10 многоквартирных домов были переведены на индивидуальное отопление. По доходным источникам, администрируемым управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений, в бюджет Калуги поступило 324,5 млн. рублей.

Доходы от арендной платы за земельные участки составили 234,8 млн. рублей, поступления от продажи земельных участков — 74,3 млн. рублей, доходы о прочих поступлений — 15,3 млн. рублей.

По итогам исковой и претензионной работы в бюджет города поступило порядка 26,5 млн. рублей.

Подведомственным управлению архитектуры муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства» в 2017 году завершены работы по строительству магистральной улицы протяжённостью 4 километра по адресу г. Калуга, ул. Верховая, завершено проектирование и строительство автомобильной дороги от улицы Грабцевское шоссе до АК «Ритм» протяжённостью 0,5 км и подъездной автомобильной дороги от ул. Тульское шоссе до тренировочной футбольной базы.

Завершаются работы по реконструкции автодороги Правый берег-Шопино. В прошедшем году были завершены строительно-монтажные работы по объекту «Линия наружного освещения» в районе ул. Терепецкое кольцо. Протяжённость линии — 2,5 км. Также были выполнены работы по благоустройству территории нового городского парка и строительству детского сада на 350 мест в районе улицы Верховая.

Отчёты были приняты к сведению.