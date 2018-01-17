Курган, 17 января, 2018, 12:51 — ИА Регнум. На Урале объём ипотечных кредитов вырос на 27,5%. Однако на 4,1% снизились вложения уральцев в долевое строительство. Таковы данные, представленные в отчёте Центробанка РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

На 1 декабря 2017 года банки выдали жителям Уральского федерального округа 106 893 ипотечных жилищных кредитов на сумму 184 907 млн рублей, что более показателя 2016 года на 27,5%. На 36% выросла и сумма кредитования. В среднем берутся кредиты на срок 15 лет 7 месяцев на среднюю сумму 1 млн 730 тыс. рублей.

Более всех влезли в ипотеку жители «тюменской матрешки» (Тюменская область, ХМАО, ЯНАО), которые набрали львиную долю кредитов на жилье — 86 046 млн рублей. За ними следуют жители Свердловской области — 55 033 млн рублей, Челябинской — 36 423 млн рублей, Курганской — 7 405 млн рублей. Скачок объясняется снижением ставки по ипотеке в среднем на 2,1%. В Свердловской области кредитная ставка составила 9,64%, в Курганской — 9,86%, «тюменской матрешке» — 9,93%, Челябинской области — 10,14%.

Снизилось число вложений ипотечных кредитов в долевое строительство по всему УрФО на 4,1%. В целом «долевка» составляет 21,7% от общей суммы ипотечного кредитования. Отметим, согласно отчету Центробанка РФ, количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в январе-ноябре в целом по России в 2017 года выросло на 1,9% по отношению к 2016 году. В 2017 году число кредитов по «долевке» в стране составило 273 599, тогда как в 2016 году было 268 619.

Риелторы отмечают оживление рынка недвижимости на Урале. Однако, по их словам, снижение кредитной ставки по ипотеке не столь значительное, чтобы говорить о выходе на траекторию устойчивого роста.

«Для дальнейшего увеличения продаж необходим рост благосостояния потенциальных покупателей. Снижение ставки в условиях, когда реальные доходы граждан остаются на низком уровне, не даёт большого эффекта», — прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости «Областной газете» (Екатеринбург) начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Напомним, согласно правительственной программе поддержки ипотечного кредитования для семей с детьми, принятой на период с 2018 до 2023 года, семьи, в которых появился второй ребенок, вправе получить льготный ипотечный кредит по ставке 6% в течение трёх лет, а для семьи, в которой родился третий ребенок, — в течение пяти лет. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены 600 млрд рублей. По мнению руководителей Минстроя России, данная мера поддержит рынок недвижимости и решит жилищную проблему 620 тысяч российских семей.