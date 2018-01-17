Москва, 17 января, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерегает от вложений в биткоин и рассказывает о механизме «пирамиды».

Hvylya.net Bitcoin

Курс биткойна за последние 24 часа упал на 25,1%, опустившись до уровня в $10,5 тыс. впервые с 1 декабря 2017 года, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Биткоин — это не просто новые деньги, а программа, которая работает по законам математики, по законам пирамиды, отметил депутат Госдумы, обратив внимание на то, что «курсом криптовалюты управляют основные держатели, которые остаются в тени».

"Менее 1% от всех владельцев биткоина обладают более 90% от всего его объема. Они зарабатывают на привлечении миллионов новых мелких держателей и на скачках курса, а для остальных это просто лотерея», — указал он.

Лидер ЛДПР призвал не повторять ошибку тех, кто в свое время поддался на соблазн взять валютную ипотеку, втянулся в МММ или другие финансовые пирамиды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, резкое ослабление биткоина аналитики связывают с заявлениями министра финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна, который вновь заговорил о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.