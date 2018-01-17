Ярославль, 17 января, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Председатель муниципалитета Ярославля не поддерживает идею с переименованием представительного органа в городскую думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет Ярославля переименовывать не планируют

Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов считает эту идею неактуальной, хотя соответствующее обращение с предложением о переименовании поступило.

«Название «муниципалитет» носят только два представительных органа в России. Это определенная уникальность. Я проводил опрос, разное отношение к переименованию есть. К нам проступило соответствующее обращение, где тоже предлагают нас в думу переименовать. Мы сейчас его рассматриваем. Но, во-первых, это существенные затраты, во-вторых, не наши полномочия, и мы так в ответе и пишем. Я считаю, что муниципалитет — это уже привычное, устоявшееся для ярославцев. А так тогда и мэра нужно переименовывать в главу города. Я иногда езжу к нашим коллегам в другие города, у них там вообще казуистика — есть глава администрации и глава города. Кто из них городом управляет? У нас все четко — мэр, муниципалитет. Так что вопрос с переименованием пока переносим», — сказал Артур Ефремов.

Напомним ярославский общественник Сергей Казанский обратился к мэру Ярославля и председателю муниципалитета с предложением провести 18 марта опрос жителей города.

Он предлагает спросить горожан, что они хотят видеть на Волжской набережной у здания Митрополичьих палат, где планируется построить новую гостиницу. Также общественник хочет выяснить мнение о том, как следует называть органы власти города — мэрию и муниципалитет. Сергей Казанский считает, что их следует назвать «администрацией» и «городской думой».

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