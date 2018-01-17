Анкара, 17 января, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Сирийские курды больше не являются частью той силы, которая сражается с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 января Al Jazeera.

Курдские бойцы в Сирии

Данное заявление сделал представитель вооруженных сил США, отметив, что по этой причини Вашингтон больше не будет предоставлять поддержку курдам.

Данный комментарий был сделан после того, как турецкие вооруженные силы сосредоточили на своей границе с Сирией военную технику, а также открыли огонь по позициям Отрядов народной самообороны — боевому крылу Курдского верховного комитета Сирии.

Отряды народной самообороны представляют непосредственную угрозу для Турции, так как имеют активные контакты с Рабочей партией Курдистана, организацией, считающейся Анкарой террористической.

Напомним, Соединенные Штаты рассматривали курдских ополченцев в Сирии как силу, способную противостоять как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и правительству Сирии.

Через Отряды народной самообороны США получали право присутствия в Сирии, однако после победы над террористами причины оставаться на территории страны у Вашингтона исчезли.

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