Вашингтон, 17 января, 2018, 12:05 — ИА Регнум. США ведут по всему миру масштабнейшую войну, называя ее войной с терроризмом: Вашингтон участвует в военных действиях на территории 76 стран, свидетельствуют данные команды американских ученых из проекта Costs of War.

Tomdispatch.com Карта американской КТО

Издание The Nation приводит карту, которую составили авторы проекта. По их данным, «контртеррористические силы» в настоящее время присутствуют в 76 странах.

Американский журналист Том Энгельхардт пишет, что так военное присутствие США в мире разрослось с 2001 года, когда войска США вошли в Афганистан. И в период президентства Дональда Трампа эта «антитеррористическая» операция разрослась до небывалых размеров.

Несмотря на прилагаемые усилия, число террористических группировок продолжает расти. Как и военные расходы США на «борьбу» с ними: они уже достигают астрономических цифр.

Только в самом Афганистане с 2001 года число террористических группировок выросло до 20. То есть под американским «колпаком» страна получили 20 группировок вместо одного контролировавшего страну «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Если посмотреть на карту, то видно, что «война с терроризмом» простирается от Филиппин до Центральной Азии, от Ближнего Востока до Северной Африки и вглубь Западной Африки. В список стран, составляющий 39% от всех государств планеты, попали не только Афганистан, Сирия, Йемен и Сомали, но и страны, где американские советники обучают местных военных или даже ополченцев тактике ведения контртеррористических операций.

Также в списке страны, где есть военные базы США, которые имеют «решающее значение» в сдерживании угрозы разрастания террористических группировок и конфликтов, пишет автор. Эта война, по его мнению, уже стала во-первых, мировой, а во-вторых — нескончаемой. В самих же США о ней не говорят: не ведется серьезных дебатов ни о ее стоимости, ни о результатах.

Ее не игнорируют, ее просто не видят: нет ни четких фронтов, ни армий, ни привычных войсковых операций. Да и американское общество просто устало от «бесконечной череды войн и конфликтов, проходящих под рубрикой войны с терроризмом». Общество не видит груд камней на месте великих городов и миллионов беженцев.

В проект Costs of War («Цена войны») входят команды ученых из Брауновского университета США. Они составили и опубликовали карту американской войны с терроризмом в 2015—2017 годах. На ней видна полная картина: распространение сил США, их размещение, миссии по обучению контртеррористических подразделений, американские базы, удары беспилотников и другие авиаудары. Отражено и просто число присутствующих в разных странах американских военных.

Авторы проекта приводят и стоимость операций: война с терроризмом поглотила из кармана налогоплательщиков уже $5,6 трлн. Президент США Трамп уже назвал сумму большую — $7 трлн. Ученые подсчитали, что только выплата процентов по займам на военные нужды к 2050 году добавит к американскому внешнему долгу более $7,9 трлн.