Москва, 17 января, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Телевизионный канал группы Nickelodeon, подразделения Viacom Media Networks, начал трансляцию первого сезона русского сериала «Три кота». Для зарубежных зрителей истории про приключения и жизнь семейства рыжих котиков называется «Kid-E-Cats». Мультфильм переведен на 36 языков и демонстрируется в странах Юго-восточной Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Африки, Центральной и Восточной Европы, СНГ; в Скандинавии, Польше, Прибалтике и др. Первые показы состоялись 18 декабря 2017.

Скриншот страницы metrafilms.ru Три кота

Анимационный сериал «Три кота» пользуется высокой популярностью в России: количество просмотров на Youtube превысило 283 миллиона. Компания «CTC Медиа», по заказу которой создается сериал, лицензировала для продажи более 250 товаров под брендом «Три кота».

Целевой аудиторией сериала являются дети дошкольного возраста, и главные герои пятиминутных историй — котята Коржик, Карамелька и Компот — сталкиваются с очень типичными для малышей задачами и ситуациями. Сериал учит обдумывать свои действия, изучать новое, не бояться обращаться за помощью к родителям, верно дружить, помогать слабым и проч. Взыскательной публике он может показаться скучноватым, недостаточно поучительным и изобразительно бедным. Вместе с тем многие русские зрители замечают визуальное, стилистическое и интонационное сходство котов с популярным британским сериалом «Свинка Пеппа» и признаются, что «Три кота» им нравятся больше.

Скриншот страницы metrafilms.ru Три кота

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов отмечает сильный интернациональный характер «Трех котов»:

«Интерес мировых вещателей к российскому анимационному проекту очень приятен и, вместе с тем — ожидаем, ведь нам удалось создать героев и истории, которые доступны и понятны любому ребенку, вне зависимости от того, в какой стране он живет и на каком языке говорит. Мы рассчитываем, что «Три кота» — это только первая ласточка, и совсем скоро мы сможем подарить маленьким зрителям по всему миру новые российские анимационные фильмы, которые им придутся по душе, как и истории про котов».

Руководитель направления собственной анимации «CTC Медиа» Наталья Иванова-Достоевская обращает внимание за значение совершившейся сделки:

«Партнерство с Nick Jr имеет решающее значение для выхода мультфильмов производства «CTC Медиа» на международный рынок. Мы с нетерпением ждем развития проекта и надеемся, что дети во всех странах вещания Nick Jr полюбят Коржика, Карамельку и Компота как и маленькие телезрители из России».

Права для международного показа «Kid-E-Cats» переданы дочернему подразделению финансовой и дистрибьюторской компании About Premium Content — компании APC Kids, директор которой Лионель Марти (Lionel Marty) в эксклюзивном интервью ИА REGNUM отметил уникальность и привлекательность проекта, его высокую содержательность и тонкий юмор:

«Самое важное отличие сериала от всего другого контента — это уникальный 2D дизайн очаровательных персонажей, который выделяет его на фоне практически однотипных анимационных сериалов для дошкольного возраста с 3D CGI графикой. Еще, в мультсериале есть какая-то забавная чудинка, которая делает его таким живым, настоящим, очень душевным и по-настоящему интересным не только детям, но и родителям, что определенно отличает «Kid-E-Cats» от других дошкольных шоу. Кроме того, сериал привлек нас своим тонким интеллектуальным юмором и жизнерадостностью. И еще тем, что в нем заключено два сообщения для зрителей: для родителей — «разрешите детям познавать мир самостоятельно», а малышам он советует: «научитесь думать перед тем, как действовать». Я думаю, что радость, любознательность и добрая энергетика котят абсолютно универсальны и понятны каждому. Но нам пришлось немного поработать над «интернациональностью»: в международной версии взрослые кошки меньше озадачены делами по дому, а взгляды котов менее патриархальны».

В адаптации «Трех котов» для международной аудитории вместе с создателями мультфильма — режиссером Дмитрием Высоцким и художником-постановщиком Андреем Сикорским — принимают участие исполнительный продюсер About Premium Films Найджел Пикар и сценарист-редактор Кери Барнс, работавшие над проектами Floogals, Postman Pat, Casper's Scare School, Guess with Jess. Производит сериал студия Metrafilms, специализирующаяся на создании и продвижении кинофильмов, анимации, телевизионной и интернет-рекламы, а также созданием и производством специальных брендированных проектов. За 25 лет своего существования компания под руководством генерального продюсера Артема Васильева выпустила более десяти полнометражных фильмов, в числе которых — лента Алексея Германа-младшего «Довлатов», включенная в основную конкурсную программу грядущего 68 Берлинского международного кинофестиваля.

Скриншот страницы metrafilms.ru Артем Васильев

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Художник-постановщик анимационного сериала «Три кота» Андрей Сикорский рассказал кинообозревателю ИА REGNUM, что видит большой потенциал для развития проекта:

«Когда сериал выходит к зрителю, он начинает жить собственной жизнью, герои появляются на футболках и продуктах питания, их рисуют дети, в журналах и книгах пересказываются истории про них, так что поле деятельности для развития проекта — безгранично. Потенциал для создания следующих сезонов есть, ведь чем больше будет сюжетов, тем разнообразнее и ярче будет мир Котов, и тем интереснее будет зрителю. Но у нас есть ресурсы на создание новых проектов, тем более что мы работаем с самыми лучшими в мире продюсерами и с самой лучшей в мире командой аниматоров и художников».

Режиссер «Трех котов» Дмитрий Высоцкий признался, что тоже видит возможности развития «Трех котов» и, вместе с тем, мечтает о новых проектах:

«Три кота» относятся к той категории сериалов, где возможности по сочинению историй неисчерпаемы. Ведь ситуации в семье с детьми постоянно подсказывает сама жизнь, и тут почти не надо ничего выдумывать. Надо просто подмечать и использовать. И при этом набор персонажей и характеров у нас настолько разнообразен и ярок, что многие герои могут претендовать на отдельный спин-офф. Один только Сажик чего стоит! Многие сценарные линии сериала вполне могли бы претендовать на отдельную разработку. Например, тема разных профессий. Необъятны возможности по созданию разного дополнительного контента по мотивам сериала: игры, приложения, музыкальные программы, социальные и познавательные циклы и многое другое. И все это можно продвигать, используя такие технологии как виртуальная и дополненная реальности. Так что потенциал для создания новых сезонов Котов очень высок. Но при этом на сегодняшний день, ресурс нашей студии настолько значителен, что его стоит использовать и для расширения сферы деятельности. И пока мы все — продюсеры, режиссеры, художники, сценаристы, аниматоры — полны желания, энергии и идей, надо смело браться и за новые проекты. Мы давно к этому готовы! У нас имеется множество задумок для анимационных сериалов на разных стадиях проработки. Некоторые в виде сценарных заявок, некоторые снабжены сценарными и изобразительными материалами, и есть даже несколько пилотов. Все эти заявки можно разбить на четыре группы: сериалы для детей, для подростков, для взрослых и образовательные сериалы. Так что при желании любого из этих джиннов можно выпускать из кувшина, и новый сериал увидит свет».

Скриншот страницы metrafilms.ru Дмитрий Высоцкий

Основатель и директора студии Metrafilms Артем Васильев рассказал ИА REGNUM, что международное сотрудничество принесло его команде большой положительный опыт:

«Три кота» — это пример качественно процесса интеграции в мировую систему создания и работы с анимационным контентом. Идет активная адаптация сериала на разные языки, и если эта работа сделана качественно (при условии того, что хорош сам сериал), то для проекта открываются большие перспективы на каждом новом рынке. Международная сделка дает нам колоссальный опыт, который релевантен и в работе над следующими анимационными проектами. Поэтому сейчас мы наблюдаем важный период как в развитии конкретного сериала, так и индустрии анимации в России».

К настоящему времени компанией «CTC Медиа» у студии Metrafilms заказано 104 серии «Трех котов», составляющие два сезона. Сейчас из них готово 85 серий, и в производстве находится 19 новых эпизодов. Остается надеяться, что популярность и востребованность «Трех котов» позволит авторам проекта приступить к работе над новыми сериалами, которые смогут порадовать тех зрителей, кому котики не пришлись по душе.